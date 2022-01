LG전자노조, UN '특별 협의지위' 획득…"국제사회 영향력 높인다"

국내 단위노조 중 최초…USR 활동 소개·건전한 노동문화 전파 기여

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자노동조합이 유엔(UN) 경제사회이사회로부터 '특별 협의지위'를 획득했다고 18일 밝혔다. 국내 단위노동조합 가운데 해당 협의지위를 획득한 것은 LG전자노조가 처음이다.

유엔 경제사회이사회 '협의 지위'는 비영리 단체가 유엔과 협력하고 유엔의 사업에 참여할 수 있도록 하는 인증제도다. '일반 협의지위', '특별 협의지위', '명부상 협의지위' 등으로 나뉜다.

'특별 협의지위'는 유엔 경제사회이사회 활동 분야 중 특정 영역에서 역량을 갖춘 단체에 부여된다. 향후 LG전자노조는 유엔 경제사회이사회와 산하 기관 주최·주관 회의나 행사에 참여해 의견을 제시하게 된다.

LG전자노조는 협의지위를 바탕으로 '노동조합의 사회적 책임'(USR·Union Social Responsibility) 활동을 국제사회에 소개하고 건전한 노동문화를 전파하는 데 기여할 계획이다. 또 LG전자의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 함께 실천해 브랜드 가치를 높일 예정이다.

LG전자노조는 2010년 1월 국내 기업 최초로 USR 헌장을 선포하고 에티오피아 참전용사 지원, 해외구호활동 등을 펼쳐왔다. 노동조합이 조합원의 권익신장뿐 아니라 경제·사회·환경 등에 관심을 갖고 사회구성원으로서의 책임을 다할 것을 강조하고 있다.

배상호 LG전자노조위원장은 "조합원들의 권익신장은 물론 경제·사회·환경 등 전반에 걸쳐 사회구성원으로서 책임을 다한 활동이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 LG전자의 ESG 경영에 발맞춰 다양한 부분에서 국제사회에 기여할 수 있는 활동을 지속할 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr