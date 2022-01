[아시아경제 이지은 기자] 조선중앙통신은 18일 "국방과학원과 제2경제위원회를 비롯한 해당 기관의 계획에 따라 17일 전술유도탄 검수사격시험이 진행됐다"고 보도했다.

노동신문 사진을 보면 이 전술유도탄은 북한판 에이테킴스(KN-24로 보인다.

신문은 "검수사격시험은 생산장비되고있는 전술유도탄들을 선택적으로 검열하고 무기체계의 정확성을 검증하기 위한 데 목적을 두고 진행됐다"며 전술유도탄 2발이 동해상의 목표를 정밀 타격하는 데 성공했다고 보도했다.

이어 "국방과학원은 생산되는 이 무기체계의 정확성과 안전성, 운용효과성을 확인했다"고 덧붙였다.

이날 김정은 노동당 총비서는 참관하지 않았다.

