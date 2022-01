[아시아경제 조슬기나 기자] 마크 밀리 미국 합동참모본부 의장이 코로나19에 감염됐다.

17일(현지시간) CNN에 따르면 데이브 버틀러 합참 대변인은 "밀리 의장이 전날 코로나19 확진 판정을 받고 자가 격리 중"이라고 밝혔다.

버틀러 대변인은 "밀리 의장은 매우 경미한 증상을 보이고 있다"며 "확진 판정을 받은 이후 재택에서 원격으로 근무할 것"이라고 설명했다.

밀리 의장은 앞서 백신 접종과 부스터샷까지 맞은 것으로 확인됐다. 또한 그는 지난 12일 조 바이든 미국 대통령과 마지막으로 접촉했다고 합참은 밝혔다.

한편 로이드 오스틴 미국 국방부 장관 역시 백신 접종을 마쳤음에도 이달 초 코로나19 확진 판정을 받았다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr