아픈 곳 찾아갑니다 … 한울본부, 울진군보건소에 의료용 버스 지원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한울원자력본부는 지난 17일 울진군보건소에서 ‘찾아가는 건강 버스 전달식’을 개최했다.

찾아가는 건강 버스 지원 사업은 오지나 벽지마을 주민을 대상으로 하는 방문형 보건의료 서비스이다. 건강 버스에는 의료 장비가 갖춰져 있어 전문인력이 기초 검사와 상담, 한방진료, 물리치료 등 의료서비스를 제공한다. 한울본부는 이번 의료용 대형버스 구입 및 개조에 4억여원을 지원했다.

한울원자력본부는 “의료복지 사각지대를 해소해 건강한 지역사회 구현에 보탬이 되길 바라며, 주민에게 실질적인 도움을 주는 복지생태계 구축에 앞장서겠다”고 했다.

울진군보건소는 “노인인구 비중이 높지만 교통이 불편해 접근성 높은 의료서비스 지원이 절실하다”며 “의료용 버스는 주민의 가려운 곳을 긁어주는 서비스가 될 것”이라고 말했다.

2006년부터 한울본부가 지역사회에 지원한 맞춤형 복지 차량은 총 37대이다. 한울본부는 지역주민의 수요를 반영한 복지사업을 이어갈 계획이다.

