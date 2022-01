윤석열 "무속인 맞나? 직책 전혀 맡고 있지 않아…황당한 얘기"

尹, 선대본 '고문' 활동설 일축

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 중앙선거대책본부에 무속인 전모씨가 '고문'으로 일하고 있다는 의혹에 대해 17일 "무속인은 맞느냐"고 반문하며 전씨는 직책을 전혀 맡고 있지 않고 자원봉사자로 소개 받았다고 해명했다.

윤 후보는 이날 불교리더스포럼 5기 출범식 후 기자들과 만난 자리에서 관련 의혹에 "저는 법사라고 들었다"면서 "그 분이 일정, 메시지를 (담당한다는) 기사를 봤는데 참 황당한 얘기"라고 말했다.

앞서 이날 오전 세계일보는 무속인 전모씨가 윤 후보의 선대본 고문으로 활동하고 있다며 그가 윤 후보를 검찰총장 시절부터 도왔다는 주장을 했다고 보도했다.

윤 후보는 "저는 무속인을 만난 적이 없다"며 "세계일보에 언급된 분은 우리 당 관계자분께서 이 분이 많이 응원하신다고 해서 인사를 한 적이 있다. 불교인이라고 소개 받았다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr