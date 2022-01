[아시아경제 이지은 기자] 외교부는 17일 "다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)는 일본의 고유 영토"라는 하야시 요시마사 일본 외무상의 연설과 관련, 강력 항의하며 철회를 촉구했다.

외교부는 "일본 정부는 역사적?지리적?국제법적으로 명백히 우리 고유 영토인 독도에 대한 부질없는 주장과 시도를 즉각 중단하고, 올바른 역사 인식이 미래지향적 한일관계 발전의 근간이라는 점을 분명히 자각해야 할 것"이라며 이같이 밝혔다.

요시마사 일본 외무상은 17일 정기국회 외교연설을 통해 "다케시마는 역사적 사실에 비춰 봐도 국제법상으로도 일본 고유 영토"라며 "이 기본적인 입장에 입각해 의연하게 대응하겠다"고 말했다. 일본 외무상이 새해 정기국회 외교연설 형식을 빌려 독도 영유권을 내세운 것은 9년째다.

