크리스탈지노믹스, 미 FDA 췌장암 임상 2상 승인

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 췌장암 신약후보 ‘아이발티노스타트’의 임상 2상 시험을 위한 시험계획서(IND)를 승인 받았다고 17일 밝혔다.

췌장암 임상 2상 시험은 1차 표준치료요법인 폴피리녹스(FOLFIRINOX) 요법을 받은 진행성 또는 전이성 췌장암 환자 중 질병이 진행되지 않은 환자 70명을 대상으로 진행한다. 아이발티노스타트와 로슈(Roche)의 카페시타빈(capecitabine)을 병용 투여하는 시험군과 대조군으로 카페시타빈 단독 요법을 비교한다. 무진행생존기간(PFS), 질병통제율(DCR), 전체생존기간(OS), 안전성 등을 평가한다.

미국 샌프란시스코에 있는 캘리포니아 의과대학(UCSF)의 앤드류 고(Andrew Ko, MD) 교수가 총 책임을 맡았다. UCSF, UCLA, 듀크대학교 메디칼 센터 등 25개 대학병원과 암 센터에서 환자 모집이 이뤄진다.

표준치료인 폴피리녹스 요법은 독성 부작용으로 효과가 있더라도 4~6개월 이상 투약을 지속하는 것이 어렵다. 췌장암은 항암화학요법이나 방사선치료에 대한 효과가 낮고, 국소로 진행된 경우에만 수술적 절제를 받을 수 있다.

전체 췌장암 환자 중 10%만 국소 진행성이기 때문에 나머지 90% 환자를 위한 새로운 치료제가 필요하다. 미국은 췌장암 발병률이 증가하고 있으며 2030년에는 암 가운데 사망률이 두 번째로 높은 암으로 예측된다.

아이발티노스타트는 췌장암 적응증으로 의학적 중요성, 안전성 및 제품 가능성까지 높게 평가받아 2019년 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정(ODD)을 받았다. 세금 감면, 신약승인 심사비용 면제, 시판허가 승인 후 7년간 독점권 등 다양한 혜택을 갖고 있다.

크리스탈지노믹스 관계자는 "췌장암 임상 2상 시험 환자모집을 빠르고 원활하게 하려고 최대 25개 병원에서 진행한다"면서 "객관적 데이터 확보를 최우선 목표로 해외 제약사 등에 기술이전 가능성을 타진하겠다"고 강조했다.

