나경원 "우리 윤석열 후보는 별로 검증할 게 없는 것 같다"

MBC '김건희 보도'에 "국민의 알 권리 내세운 저급한 공작"

"가십성 선거에 집중하지 않아야"

[아시아경제 박현주 기자] 나경원 전 국민의힘 의원은 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희 씨의 통화 녹취 일부가 공개된 것과 관련해 "선거가 왜 이렇게 저급하게 가는지 안타깝다"고 말했다.

앞서 MBC 시사프로그램 '탐사기획 스트레이트'는 김씨가 유튜브 매체 '서울의 소리' 기자와 주고받은 통화 녹취록 중 일부를 공개했다.

이와 관련, 나 전 의원은 17일 BBS라디오 '박경수의 아침저널' 인터뷰에서 "MBC가 보도 형식을 빌렸지만, 일종의 사적 대화로 들리지 않는가"라며 "후보자 본인에 대한 검증은 어디로 가고 후보자, 배우자에 대한 각종 의혹으로 시작한 가십성 선거가 언제까지 계속될까 하는 생각이 들었다"고 밝혔다.

나 전 의원은 녹취록에 대해 "정치 공작성 녹음이었고, 또 그것을 공중파인 MBC가 보도했는데 이것은 언론의 자유, 공인으로서의 검증, 국민의 알 권리를 내세운 일종의 저급한 공작"이라고 강도높게 비판했다.

진행자가 '당내 대선후보 경선에 김씨가 참여한 정황이 녹취록에서 드러난다는 추론이 나온다'고 묻자 나 전 의원은 "그 녹취록에서는 그런 부분이 보이지 않는다고 본다. 그렇게 해석하는 것은 과장된 것"이라며 "어제 방송을 조각조각 잘라내서 하는 것이 검증의 대상으로서 적절하냐 (싶었다) 저는 상당히 납득하기 어렵다"고 했다.

나 전 의원은 "이제 더 이상 7시간의 사적 대화에 대해서는 더 이상 집중하지 않는 것이 정상적인 선거로 가는 것 아닌가. 지금의 선거 대화는 매우 비정상적"이라며 "그런 것을 보면 우리 후보는 별로 검증할 게 없는 것 같다"고 평가했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr