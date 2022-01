'노블 가습기'로 한겨울 수분 충전

코웨이 프리미엄 가습기… 자연기화식 가습에 '에어 히팅 시스템' 적용

가습기가 겨울철 필수 아이템으로 주목받고 있다. 최근 추운 날씨로 실내 공기 질에 대한 걱정이 커지면서부터다. 난방을 가동하면 건조한 실내 공기와 마주할 수밖에 없고 건조한 실내에서 생활하는 시간이 길어질수록 호흡기와 피부질환으로 고생할 가능성이 높아지기 때문이다.

18일 관련 업계에 따르면 겨울철 실내 습도 관리를 책임지는 다양한 기능을 탑재한 가습기 제품이 인기를 얻고 있다. 풍부한 가습량은 물론 위생 기술을 바탕으로 세균을 99% 이상 감소시키는 제품들이 특히 눈길을 끌고 있다. 최근 코웨이가 출시한 ‘노블 가습기(AM-1421G)’가 대표적이다. 노블 가습기는 코웨이 프리미엄 환경가전 브랜드인 ‘노블’의 첫 가습기다. 건축에서 영감을 얻은 디자인을 적용해 고급스러움을 강조했고 세 가지 색상은 공간과 조화롭게 어우러진다는 평가다.

이 제품은 자연기화식 가습에 ‘에어 히팅 시스템’을 더한 것이 가장 큰 특징이다. 자연기화식 가습은 빨래가 건조되는 원리처럼 자연 증발하는 수증기를 내보내는 방식이다. 작고 가벼운 수분 입자가 넓은 공간에 빠르게 퍼져 쾌적한 공간을 유지시켜 준다. 에어 히팅은 온풍을 이용해 수분 입자의 온도 저하를 최소화한다.

노블 가습기는 위생적인 부분에도 많은 신경을 썼다. 수조부 내 물 고임을 방지하는 특허 기술 ‘워터락’을 적용했다. 이 기술은 가습 기능을 작동시킬 때 자동으로 물통의 입구를 열고 가습 기능을 꺼놓으면 입구를 차단한다. 또한 사용자가 간편하게 물 세척할 수 있는 필터를 장착했다. 수조부에 남아있는 물이 수조와 필터를 오염시키지 않도록 자동으로 건조하는 온풍건조 기능도 탑재했다.

이 제품은 다양한 부가 기능들도 담고 있다. 모바일 앱을 이용해 실내 습도 현황, 물통 채움 시기 등의 정보를 확인할 수 있으며 필요시 외부에서 원격으로 제품을 조작할 수 있다. 사용자가 본인 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 네 가지 가습 모드도 탑재했다.

코웨이 관계자는 "노블 가습기는 프리미엄 디자인은 물론 자연기화식 가습, 에어 히팅 시스템 등의 혁신 기술로 경쟁사 제품과 차별화한 제품"이라며 "겨울철 집안 분위기를 바꾸고 실내 공기 질을 쾌적하게 유지하는데 좋은 대안이 될 것"이라고 말했다.

