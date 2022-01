한은 "서비스업 비중↑ 경제 부작용…생산성 높은 노동자 유입 유도"

'우리나라 고용구조 변화의 특징 분석' 발표

[아시아경제 장세희 기자]노동생산성이 낮은 서비스업의 비중이 확대된 가운데, 향후 산업 간 이동 과정에서 구조적 실업 등의 부작용이 발생할 수 있다는 분석이 나왔다.

한국은행 조사국 고용분석팀 송상윤 과장은 17일 '우리나라 고용구조 변화의 특징 분석, 산업 간 이동을 중심으로'(BOK 이슈노트)에서 "서비스업 비중 확대는 경제발전 단계에서 나타나는 구조적 현상이므로 이에 따른 구조적 실업 증가, 생산성 저하 등을 최소화할 수 있는 노력이 요구된다"고 밝혔다. 서비스업이 제조업 등으로 이동하는 과정에서 실업이 늘어날 수 있다는 것이다.

분설 결과를 보면, 실제로 서비스업의 노동생산성 증가율 하락 속도는 빨라지고 있는 것으로 나타났다. 2018년 서비스업 노동생산성은 제조·건설업의 53.2%까지 하락했다. 이는 경제협력개발기구(OECD) 평균(85.8%)보다 크게 낮은 수준이다.

보고서는 "서비스업에서 노동생산성 증가율 둔화와 고용 비중 확대 현상이 동시에 나타나는 것은 저생산성 노동자의 서비스업으로의 유입에 상당 부분 기인한다"며 "특히 서비스업으로의 이직자 중 50대 이상 고연령층, 임금근로자에서 자영업으로 전환된 노동자들이 공급요인의 영향을 크게 받은 것으로 추정된다"고 밝혔다.

아울러 서비스업 계속 종사자보다 생산성이 더 낮은 노동자들의 유입이 서비스업 노동생산성을 둔화시키는 요인으로 작용하고 있다고 분석했다.

한은은 이 같은 부작용을 최소화하기 위해 고생산성 서비스업을 육성해야 한다고 강조했다.

보고서는 "정보 서비스업, 과학·기술 연구개발 등과 같은 고생산성 서비스업을 육성해 생산성이 높은 노동자의 서비스업 유입을 유도할 필요가 있다"고 덧붙였다.

이를 위해서는 제조업 분야의 업무 지식이 서비스업에도 이용될 수 있도록 산업 간 연계를 강화해야 한다고 강조했다. 아울러 산업 간 이직의 경우 새로운 일자리에 대한 업무 지식이 부족할 수 있으므로 직업교육 강화 등을 통해 생산성 손실을 최소화해야 한다고도 덧붙였다.

