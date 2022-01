[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 5,030 전일대비 60 등락률 -1.18% 거래량 31,911 전일가 5,090 2022.01.17 09:52 장중(20분지연) 관련기사 LG헬로비전 송구영號 2기 체제…신성장동력 발굴 숙제LG헬로비전, 경희대와 지역 스마트 문화관광 활성화 협력한다[e공시 눈에 띄네]코스피-17일 close 은 ‘마음나눔 더블기부’ 캠페인을 통해 임직원과 네티즌들이 함께 마련한 기부금을 지역사회 소외계층에 전달했다고 17일 밝혔다.

마음나눔 더블기부는 네티즌과 임직원 기부금을 1:1로 매칭해 두 배 규모의 성금을 마련하는 캠페인이다. 임직원들이 급여 일부를 자발적으로 기부하는 사내 기부 프로그램을 발전시켰으며 이번 캠페인이 2회째다.

지난해 12월 한 달 동안 네티즌과 임직원 총 1만2000여명이 참여해 8100만원의 성금을 모았다. 기부금은 지역사회 취약계층 100여 가정, 800여 명에 전달했다.

이수진 LG헬로비전 환경·사회·지배구조(ESG) 팀장은 “코로나19와 한파로 어려움을 겪는 지역사회 곳곳에 온정의 손길이 닿을 수 있도록 다양한 기부·봉사 프로그램을 실천해나가겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr