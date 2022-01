11번가, 행복얼라이언스와 장애한부모가족에 도시락 지원

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 사회공헌 네트워크 행복얼라이언스와 복지사각지대 가정에 도시락을 지원하는 기부 캠페인 ‘행복도시락 프로젝트’를 진행한다고 17일 밝혔다.

지원대상은 서울시 내 18세 이하 자녀를 양육하고 있는 장애인 한부모 또는 장애인 자녀를 양육하는 한부모 가족이다. 서울특별시한부모가족지원센터와 협업해 총 19가구로 지원대상을 선정했다.

행복도시락은 주 5일분의 밑반찬을 담아 매주 수요일마다 각 가구에 개별 배송, 내년 2월까지 총 56주간 전달될 예정이다. 건강한 도시락 제조 및 효율적인 배송을 위해 헬스케어 푸드테크기업 잇마플과 협업했다.

앞서 11번가는 2020년 10월부터 2021년 2월까지 행복얼라이언스와 함께 끼니 지원이 필요한 아동들에게 행복도시락을 전달하는 행복두끼 프로젝트를 진행했다. 이를 통해 경기도 안산시 아동들에게 5개월 간 총 1만1000끼에 달하는 도시락이 전달됐다.

11번가 이상호 사장은 “코로나19 장기화로 복지사각지대에 있는 우리 이웃들에게 실질적인 도움을 드리고자 이번 후원을 결정하게 됐다”며 “올해도 판매자·소비자와의 협력으로 이뤄지는 희망쇼핑을 통해 따뜻한 사회환원을 적극 이어가겠다”고 말했다.

