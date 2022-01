SSTC-LG트윈스, 야구선수 3D 동작분석 서비스 계약 체결

[아시아경제 김종화 기자] 스포츠 과학 분야 빅데이터 플랫폼 스타트업 에스에스티컴퍼니(SSTC)가 최근 프로야구 LG트윈스와 계약을 체결하고 소속 선수들을 대상으로 '스포츠과학 3D 동작분석 서비스'를 제공한다고 17일 밝혔다.

SSTC는 스포츠 동작과 자세 분석에 특화된 운동 빅데이터를 기반으로 국내 유일의 정밀분석 모션센서 장비와 분석 시스템을 보유한 스포츠 테크 전문기업이다.

이번 계약으로 SSTC는 자체 개발한 3D 모션캡쳐 시스템을 통해 LG 선수들의 장단점을 파악 후 더 향상될 수 있는 맞춤 솔루션을 제공하게 된다. LG트윈스 팀성적 향상을 위한 선수별 심층 분석, 객관적 데이터와 진단서 제공, 기량이 뛰어난 선수들을 지속 육성할 수 있도록 지원하기 위한 것이다.

SSTC는 선수들의 투구폼, 타격폼을 3D로 저장 후 선수 개개인의 동작의 문제점을 파악한다. 선수들의 최전성기 때 투구폼, 타격폼을 3D로 저장했다가 선수에게 슬럼프가 왔을 때 문제점을 해결할 수 있도록 특화된 관리와 훈련을 진행한다.

조준행 에스에스티컴퍼니 대표는 "LG트윈스와 협력체계를 구축해 프로야구의 발전과 선수들의 기량 향상을 위한 솔루션에 대한 논의를 꾸준히 해왔다"면서 "이번 계약 체결을 통해 SSTC는 2년간 LG트윈스 선수들의 퍼포먼스 분석 및 관리를 위한 정밀 분석을 책임지게 됐다"고 말했다.

