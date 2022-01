[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 16일 "임신성 당뇨와 성인 당뇨병 환자에게도 연속혈당측정기를 건강보험에서 지원하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 '석열씨의 심쿵약속' 12번째로 이런 내용을 담은 공약을 발표했다. 현재 당뇨병 환자의 연속혈당측정기에 대한 건강보험 지원은 소아환자(1형)만을 대상으로 하고 있어 임신성 당뇨나 성인 당뇨병 환자(2형)에 대한 지원이 없는 상황이다.

윤 후보 측은 "임신성 당뇨와 성인 당뇨에 대해서도 연속혈당측정기를 건강보험에서 지원하겠다"며 "당뇨병 환자들의 혈당관리 비용 부담을 덜어드릴 계획"이라고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr