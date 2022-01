[클릭 e종목]"삼성SDI, 올해 실적 전망치 하향"…목표가 11%↓

[아시아경제 지연진 기자]삼성증권은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 666,000 2022.01.17 07:55 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '사자'…LG화학 가장 많이 담아한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 close 에 대해 올해 실적 전망치를 하향하면서 목표주가를 80만원으로 종전대비 11% 낮췄다고 17일 밝혔다.

장정훈 삼성증권 연구원은 "지난해 4분기는 비수기에 실적 모멘텀이 부재한 상황으로 전고점(3분기) 대비 22% 조정으로 이어진 상황"이라면서도 "LG에너지솔루션(LGES) 신규 상장 이후 배터리 비중이 높은 삼성SDI에 대한 가치가 재평가 될 가능성은 긍정적"이라고 전했다.

삼성SDI는 지난해 4분기 연결기준 매출액이 3조8000억원, 영업이익은 3297억원으로 시장 전망치를 하회할 것으로 예상된다. 삼성증권이 당초 예상한 영업이익 규모에선 960억원 밑도는 것이다. 삼성 주요 계열사에 지급된 특별상여금(당사 추정 750억원 규모)이 일회성으로 반영된 점이 크고, 4분기 주요 전방 시장인 유럽 전기차 판매 증가율이 전년분기 성장률(+60%)에 비해 더딘 것으로 추정된데 따라 자동차전지 부문에 대한 실적 기대치가 낮아지면서다.

장 연구원은 "이는 차량용 반도체 수급 이슈에 따른 판매 차질도 있었지만, 탄소배출량을 맞춰야 하는 유럽 자동차 제조사들 입장에서 상대적으로 상반기에 전기차 판매를 밀면서 하반기에 판매 부담이 줄었던 점도 있었던 것으로 추정된다"고 전했다.

올해 삼성SDI 연간 매출은 17조원, 영업이익은 1조7000억원으로 종전보다 6% 하향 조정됐다. 지난해 하반기 유럽 전기차 판매 성장이 예상보다 낮았던 부분을 반영해 올해 자동차 부문의 전지 매출을 6조5000억원에서 6조원 규모로 낮춘데 따른 것이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr