5분이면 OK! 자취생 사케동 레시피

쉬운데 맛있기까지?

가장 좋아하는 생선회가 무엇이냐는 질문에 망설임 없이 연어를 고를 준비가 있는 에디터는, ‘연어 덕후’다. 양파와 고추냉이를 얹은 부드러운 연어회 한 점에 술 한 잔을 곁들이는 순간, 말로는 설명할 수 없는 행복감이 밀려들어온다.

에디터는 연어회를 두 가지 방법으로 즐긴다. 일단 절반은 회로 먹는다. 슬슬 느끼하다고 생각될 때쯤, 사케동(연어 덮밥)을 만든다. 남은 절반으로 사케동을 만들어 먹으면, 특유의 기름기 때문에 혼자서 한 접시를 다 비우기 어려운 연어회를 끝까지 맛있게 먹을 수 있다.

오늘 준비한 것은, 바로 이 사케동 레시피다. 자취생 찬장에서 쉽게 찾아볼 수 없는 일본간장을 사용하지 않고, 양념장을 만들기 위해 간장을 끓이는 번거로운 과정 없이, 찬장에 있는 기본양념만 활용하는 것이 이 레시피의 포인트다. 전체 조리 시간이 5분도 안 걸리지만 훌륭한 맛을 내주는 사케동 조리법! 지금 바로 공개한다.

재료 준비

메인 재료 : 연어회, 밥 한 공기, 얇게 썬 양파, 무순(생략 가능)

양념장 재료 : 진간장, 식초, 물, 설탕, 고추냉이

※ 질게 지어진 밥보다는 고슬고슬하게 지어진 밥을 준비하자. 양파는 요리하기 3분~5분 전에 찬물에 담가 매운맛을 빼 주는 것이 좋다.

조리 시작!

① 간장 2스푼, 식초 1스푼, 물 2스푼, 설탕 0.5스푼을 넣고, 설탕이 완전히 녹을 때까지 저어 양념장을 만든다.

② 양념장을 밥에 비빈 뒤, 깊은 그릇에 옮겨 산봉우리처럼 모양을 잡아 준다.

③ 연어를 원하는 만큼 밥 위에 올려 준다. 정갈하게, 곡선을 그리듯이 올려 주는 것이 포인트!

④ 매운맛을 뺀 양파와 무순을 가운데에 올린 뒤, 고추냉이를 짜 마무리한다.

과연 그 맛은?

새콤하면서도 짭짤한 양념장과 연어, 거기에 은은한 매운맛이 감도는 양파와 톡 쏘는 고추냉이까지! 연어의 느끼함을 단번에 날려버리는 맛이다. 다른 재료 없이 간장과 식초, 설탕 등 찬장에 있는 기본양념으로만 만들었음에도 식당에서 주문해 먹는 사케동의 맛과 매우 비슷하다. ‘5분 요리’의 결과물이라고는 믿을 수 없을 정도로 입과 눈이 즐거운 사케동, 연어회를 먹을 예정이라면 꼭 만들어 보길 추천한다.

