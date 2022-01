11.9년간 162만2222㎞ 비행한 공군 1호기 퇴역…신형 도입

[아시아경제 이지은 기자] 11년 9개월간 대한민국 대통령의 해외순방 등 주요 임무를 완수한 공군 1호기가 퇴역하고 신형 공군 1호기가 도입된다.

청와대는 신형 공군 1호기가 향후 5년 동안 대한민국의 전용기로서 대통령 해외순방 등 주요 임무를 수행할 예정이라고 15일 밝혔다.

신형 공군 1호기는 보잉747-8i 기종이며, 기존 1호기 대비 항속거리 및 순항속도가 증가되었고, 내부 개조를 통해 회의공간 및 편의성이 증대됐다.

또 비행기 외관에는 용비어천가 목판본체에 기미독립선언서 활자체를 응용해 개발한 국호서체를 사용했으며, 태극기에 사용된 모든 색을 표현해 시인성을 향상시켰다.

퇴역하는 공군 1호기 보잉 747-400 항공기는 지난 2001년 제작되었으며 국내도입 이후 2010년부터 현재까지 약 11여 년간 대한민국 대통령 전용기로 임무를 수행해왔다.

그간 세계 각국을 누비며 총 156개국, 162만 2222㎞를 비행하면서 전용기로써 임무를 수행했으며 문재인 정부에서는 각국과의 정상회담을 위한 순방과 다자정상회의 참석을 위해 총 51개국을 방문하며 51만1666㎞를 비행했다.

