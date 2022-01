[포토]조영훈 대한민국시군자치구의장협의회장 제1회 중앙지방협력회의 참석

[아시아경제 박종일 기자] 대한민국시군자치구의장협의회 조영훈 회장(서울 중구의회 의장)이 13일 청와대에서 문재인 대통령이 주재하는 제1회 중앙지방협력회의에 참석했다.

중앙지방협력회의는 대통령 주재 아래 지방정부 및 지방의회 대표, 중앙부처의 장이 지방자치와 균형발전 관련 주요 정책을 심의·의결하는 수평적 국정운영 플랫폼으로 지방자치와 균형발전 등 중요 정책을 결정하는 제2회 국무회의 성격으로 운영된다.

이날 협력회의는 향후 중앙지방협력회의의 운영 방안에 관한 의결 1건을 비롯 ▲ 지역경제 활성화 방안에 관한 보고 ▲ 초광역협력 추진 현황 및 향후 계획에 관한 보고 ▲ 자치 분권 성과 및 자치분권 2.0시대 발전과제 보고 등으로 안건 순으로 진행됐다.

회의를 마친 조영훈 대한민국시군자치구의회 회장은 행정안전부 전해철 장관과 4대 협의체장이 참석한 정부합동브리핑에 참석했다.

조 회장은 “중앙과 지방간 긴밀한 협력관계를 바탕으로 지역 현안 문제해결에 최선 다할 것”이라며 “지방자치법 시행으로 인사권 독립이 본격적으로 시행됐으나 현행 기초의회 행정사무기구 규정은 구조적 제약이 많아 대의기관으로서 역할에 한계를 드러내고 있다. 실질적 인사권 독립 보장을 위해 지방의회 행정사무기구 관련 규정이 조속히 개정될 수 있길 기대한다”고 전했다.

