김동연 후보 삼성 경영진 미팅…"초격차 기술패권" 강조

[아시아경제 박소연 기자] 김동연 새로운물결 대선 후보는 14일 삼성전자·삼성디스플레이 경영진과 만나 "세계시장을 선도할 10개 분야를 집중 육성하겠다"고 말했다.

김동연 후보는 이날 충남 아산에 위치한 삼성디스플레이 아산2캠퍼스에서 이인용 삼성전자 사장, 김성철 삼성디스플레이 사장과 환담하고 "대한민국은 이제 추격경제에서 벗어나 초격차 추월경제로 진입해야 한다"고 강조했다.

김 후보는 "대기업도 하지 못하는 부분에 대해 발상을 뒤집는 정부의 새로운 역할을 고민해야된다"며 "이제껏 가보지 못한 새로운 경제의 길을 만들겠다"고 언급했다.

이어 "초격차 기술패권을 통해 세계시장을 선도할 10개 분야에 대해서는 범정부적인 지원을 제공하겠다"며 인공지능(AI) 반도체, 배터리, 바이오, 미래차, 수소산업, 양자컴퓨터, QD(퀀텀닷양자점)-디스플레이, 6G, 차세대 모듈원전(SMR), 플렉시블 OLED 등을 지원대상으로 제시했다.

