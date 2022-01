한미 긴축 행보에 시장 '흔들'…양시장 1%대 하락마감

한은 금리 추가 인상 시사에 증시 부담↑

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 시장 모두 1% 넘게 하락했다. 미국 연방준비제도(Fed) 위원들이 매파적인 기조로 전환한 가운데 한국은행 금융통화위원회마저 향후 추가 금리 인상을 시사하자 시장에 부담이 중첩된 영향으로 풀이된다.

14일 코스피는 전날 대비 1.36%(40.17포인트) 떨어진 2921.92에 마감했다. 전날 2980대까지 올라섰던 것과 상반된 분위기다. 2937.61로 약보합 개장한 이후 별다른 반등 없이 낙폭을 점차 키워갔다.

외국인과 기관의 매도세가 집중됐다. 이들은 각각 2457억원, 6004억원어치를 순매도했다. 개인 홀로 8136억원을 순매수했다.

모든 업종이 떨어졌다. 의료정밀 업종의 낙폭이 -4.52%로 가장 컸다. 이어 의약품(-3.85%), 은행(-3.75%), 건설업(-2.18%), 전기가스업(-2.17%), 화학(-2.16%) 등의 순이었다.

시가총액 상위 10위 종목도 모두 내렸다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 716,000 전일대비 39,000 등락률 -5.17% 거래량 300,426 전일가 755,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close 의 낙폭이 -5.17%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 93,900 전일대비 2,800 등락률 -2.90% 거래량 2,669,256 전일가 96,700 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개먹튀 논란에도 카카오 담는 개미들 close (-2.90%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 19,000 등락률 -2.85% 거래량 232,785 전일가 666,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락LG엔솔 흥행 기대감에 키맞추는 배터리주 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감 close (-2.85%), POSCO(-2.45%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 850,000 전일대비 15,000 등락률 -1.73% 거래량 49,064 전일가 865,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-1.73%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 342,000 전일대비 6,000 등락률 -1.72% 거래량 503,549 전일가 348,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 상장사協 "정치적 독립성 부족한 국민연금, 민간 중심으로 구조 개편해야"외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감 close (-1.72%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 1,100 등락률 -1.30% 거래량 935,265 전일가 84,900 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-1.30%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 600 등락률 -0.77% 거래량 9,920,187 전일가 77,900 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (-0.77%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,000 등락률 -0.77% 거래량 3,758,979 전일가 129,500 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-0.77%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 -0.48% 거래량 404,301 전일가 210,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감"글로벌 車시장, 올해도 '공급자 우위'…코로나 이전 회복은 내년께" close (-0.48%) 등의 순서였다.

코스닥은 전날보다 1.21%(11.86포인트) 하락한 971.39로 장을 마쳤다. 전날보다 1.23% 떨어진 971.11로 개장한 뒤 시초가보다는 소폭 오른 채 마감했지만 여전히 970선을 벗어나지 못했다.

역시 외국인과 기관이 각각 1111억원, 652억원을 순매도했다. 개인만 1717억원어치를 사들였다.

대부분의 업종이 떨어졌다. 유통업종은 무려 6.54% 하락했다. 이어 방송서비스(-2.29%), 제약(-2.27%), 컴퓨터서비스(-2.21%), 통신방송서비스(-2.11%) 등의 순서였다.

시총상위 10위 종목도 모두 내렸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 70,700 전일대비 10,000 등락률 -12.39% 거래량 3,222,236 전일가 80,700 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-12.39%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 70,700 전일대비 10,000 등락률 -12.39% 거래량 3,222,236 전일가 80,700 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-12.00%) 등은 두 자릿수대 폭락을 보였다. 이어 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 137,000 전일대비 6,100 등락률 -4.26% 거래량 1,152,293 전일가 143,100 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-4.26%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,900 전일대비 4,000 등락률 -2.88% 거래량 74,408 전일가 138,900 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락[클릭 e종목]CJ ENM, 토종 OTT 플랫폼의 저력[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일 close (-2.88%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,650 전일대비 950 등락률 -2.67% 거래량 545,511 전일가 35,600 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-2.67%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 433,000 전일대비 10,100 등락률 -2.28% 거래량 110,674 전일가 443,100 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-2.28%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 302,700 전일대비 4,300 등락률 -1.40% 거래량 40,613 전일가 307,000 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-1.40%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 70,800 전일대비 300 등락률 -0.42% 거래량 831,667 전일가 71,100 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-0.42%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 193,500 전일대비 800 등락률 -0.41% 거래량 394,457 전일가 194,300 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락 코스피, 개인·기관 동반 매도에 '2960선' 하락 마감개인 매도세에…코스피 2970선 하회 close (-0.41%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 113,800 전일대비 100 등락률 -0.09% 거래량 343,795 전일가 113,900 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 '팔자'…코스피 2918선으로 하락개인 매도세에…코스피 2970선 하회코스피 2970선에서 횡보…여전한 인플레이션 우려 close (-0.09%) 등의 순서였다.

한은 금통위가 이날 올해 첫 기준금리 결정회의에서 연 1%였던 기준금리를 1.25%로 인상하자 시장에 부담으로 작용한 것으로 보인다. 이로써 지난해 11월에 이어 또 다시 기준금리가 인상됐다. 금통위가 기준금리를 두 차례 연속으로 올린 것은 2007년 8월 이후 약 14년 만이다.

문제는 금리 인상이 여기서 끝나지 않을 것이라는 우려였다. 이주열 한은 총재는 금통위 이후 열린 기자간담회에서 "성장과 물가의 현 상황과 앞으로 전망을 고려해보면 지금도 실물경제 상황에 비해 여전히 완화적인 수준"이라며 "시장에서 1.50~1.75% 정도에서 기준금리 기대 수준이 형성돼 있는 것 같은데 금통위의 생각과 시장의 기대 사이의 간격이 크다면 적극적으로 소통해가면서 간극을 줄여나갈 계획"이라고 했다.

이처럼 추가 금리 인상에 대한 부담이 증시에 작용한 셈이다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "금통위의 금리인상은 예상 범위 내였지만 향후 추가 금리 인상을 시사한 점이 시장에 부담으로 작용했다"며 "전날 미국 연준 위원 대부분이 매파적인 기조로 전환하면서 미국 증시 약세를 이끈 점도 아시아 시장 전반 하락에 영향을 끼쳤다"고 설명했다.

