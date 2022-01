수출입銀, 상반기 정기인사 단행…신임본부장에 모창희 임명

코로나19 상황 감안해 최소한의 이동 인사

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행은 신임 남북협력본부장에 모창희 기업구조조정단장을 선임했다고 14일 밝혔다.

모 신임 본부장은 기업구조조정단장, 중소중견금융부장, 기업개선부장 등을 역임했다. 향후 수은의 남북협력본부를 맡아 남북협력기금 업무를 총괄할 예정이다.

수은 관계자는 “이번 본부장 인사는 후보자 공개모집은 물론 외부전문기관의 평판조회 절차를 거쳐 후보자의 경력과 전문성, 역량 등을 종합적으로 평가하는 등 투명하고 공정한 선임절차를 거쳤다”고 밝혔다.

수은은 이날 2022년도 상반기 정기 인사도 단행했다. 코로나19가 지속되고 있는 상황을 감안해 인사 이동은 최소한으로 이뤄졌다고 설명했다.

또한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화의 일환으로 전문성과 창의력을 겸비한 여성 조직관리자들을 주요 보직에 전진 배치했다고 했다. 수은 관계자는 “앞으로도 능력있는 차세대 여성 인재를 적극 발굴·양성해 조직내 인적 다양성을 제고해 나가겠다”고 말했다.

