윤석열 "경남 공약으로 신한울 3ㆍ4호기 건설 재개·항공우주청 설립 발표"

[아시아경제 나주석 기자, 창원=박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 14일 ‘신한울 3ㆍ4호기 건설 재개’, ‘항공우주청 설립’ 등을 골자로 하는 경남지역 공약을 공개했다. 윤 후보는 문재인 정부의 탈원전 정책을 뒤엎는 것을 골자로 하는 에너지 정책을 경남 지역 공약의 핵심으로 제시했다.

윤 후보는 이날 경남 창원 CECE컨벤션센터에서 진행된 경남 선거대책위원회 필승결의대회에서 10대 경남 공약을 발표했다.

윤 후보는 우선 "문재인 정부의 무분별한 탈원전 정책으로 무너져가는 경남의 원전산업을 되살리고 세계 최고의 한국형 원전산업으로의 진화를 모색하겠다"며 " 탈원전 정책의 폐기를 통해 신한울 3ㆍ4호기 건설을 재개하고, 경남이 차세대소형원자로(SMR) 글로벌 시장을 선점할 수 있도록 적극적인 투자와 지원을 해나가겠다"고 밝혔다.

항공우주청 설립하고 서부경남에 항공우주산업 클러스터를 조성하겠다는 점도 공약으로 발표했다. 윤 후보는 "항공우주산업을 국가주력산업으로 육성하여 대한민국이 세계 7대 우주강국으로 비상하도록 기여할 것"이라고 밝혔다.

이외에도 윤 후보는 진해신항 조기 착공으로 세계 톱3 스마트 대형항만을 육성하고, 경남일대의 자동차 산업을 미래 모빌리티 산업으로 전환하여 새로운 성장 기회를 열겠다고 밝혔다.

조선업과 관련해서는 스마트야드와 친환경 선박 제조클러스터를 구축하여 글로벌 경쟁력을 강화하고, 방위산업은 국방 MRO 산업과 연계하여 시너지 효과를 창출하겠다고 밝혔다.

이외에도 남부내륙철도(김천~거제) 조기 착공, 남부내륙철도를 거제역~가덕신공항으로 연장하는 등 광역 생활권 기반을 조성하기로 했다. ▲디지털 신산업 육성, ▲국립트라우마 치유복합단지, 서부경남 의료복지타운 조성, 경남특화형 농식품 수출가공클러스터 조성, 남해안 신문화관광벨트 구축 등도 공약에 담겼다.

