산청군, 지역 푸드플랜 수립…먹거리통합지센터원 건립 추진

농업기술센터 내 먹거리 담당 부서 신설 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 공공급식은 물론 지역민이 안심하고 먹을 수 있는 로컬푸드 육성에 박차를 가한다.

군은 산청군농업기술센터 내에 ‘먹거리 담당’ 부서를 신설하고 산청군 푸드플랜 수립과 먹거리 통합지원센터 건립을 추진한다고 14일 밝혔다.

먹거리 담당 부서는 정부의 국정과제인 로컬푸드 활성화와 푸드플랜 수립, 경남도의 먹거리 2030 혁신전략 수립 추진계획에 대응하기 위해 마련됐다.

특히 국정과제로 통합·확대된 먹거리 정책 관련 업무와 국·도비 예산확보에 적극적으로 나서기 위해서다.

신설된 먹거리 담당 부서는 ▲지역푸드플랜 수립 및 세부 계획 이행 ▲먹거리 기본조례 제정 및 공공·민간 협력네트워크 운영 ▲먹거리 통합지원센터 설치 및 운영 ▲공공급식 관련 사업 추진 ▲로컬푸드 직거래장터 3개소 운영 ▲로컬푸드 육성사업 추진 ▲농식품 박람회·전시회 참여 ▲농산물 안전관리(GAP, 원산지 단속) 등의 업무를 추진하게 된다.

군 관계자는 “산청군 푸드플랜 비전과 전략을 수립하는 것은 물론 이를 토대로 우리 군 로컬푸드 정책 방향과 연계해 지속할 수 있는 먹거리 선순환 체계를 구축해 나갈 것”이라며 “먹거리 통합지원센터를 통해 지역에서 생산되는 우수하고 안전한 농산물을 적정한 가격에 공공영역에 공급하기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr