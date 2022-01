[아시아경제 이민우 기자] 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,750 전일대비 50 등락률 -0.42% 거래량 49,106 전일가 11,800 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일[클릭 e종목]"한미글로벌, 호실적 지속에 메타버스 서비스까지…목표가 ↑" close 은 파크카운티로부터 214억원 규모의 '영암/해남 관광레저형 기업도시 삼호지구 대중골프장 골프코스 #3 조성공사'를 수주했다고 14일 공시했다. 이는 2020년 연결 기준 매출액의 9.21%에 해당하는 수준이다.

