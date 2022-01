KB국민銀, 'KB 드림 웨이브 2030 인재양성 프로그램' 실시

[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 청소년 우수인재를 지원하는 'KB Dream Wave 2030 인재양성 프로그램'을 실시한다고 14일 밝혔다.

KB Dream Wave 2030 인재양성 프로그램은 다양한 분야의 재능 있는 청소년을 선발해 지원한다. 지난해 10월부터 모집 및 심사과정을 거쳐 최종 대상자를 선정해 총 199명의 지원자 중 음악, 미술, IT, 문학, 의상, 학업 분야에서 25명의 고등학생과 대학생이 선발됐다.

지원 프로그램은 장학금, 해외연수비, 해외공연 참여, 전문가 코칭, 작업공간 제공 등으로 다양하게 구성됐다. 최종 선발된 학생은 각 분야의 전문위원단과 협의를 통해 성장을 위한 맞춤 프로그램을 선택할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 프로그램은 윤종규 KB금융지주 회장의 '상생과 포용을 기반으로 고객 및 사회와 함께 지속성장이 가능한 KB금융그룹을 만들자'는 의지가 담겼다"며 "향후 인재양성 프로그램을 확대해 더 많은 청소년에게 기회를 제공할 계획이다"고 말했다.

