정의당 "尹·李 양자 TV토론, 사상 초유의 담합"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보의 양자 TV토론 합의에 대해 "사상 초유의 토론 담합"이라고 비판했다.

14일 이동영 정의당 수석대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "어제 두 후보가 양자토론만 하겠다는 합의를 기어이 강행했다"면서 이같이 말했다.

이 수석대변인은 "한 마디로 시험보는 학생이 시험문제를 본인들이 결정하겠다는 격"이라면서 "국민의 알 권리를 침해하고, 유권자의 선택권을 심각히 훼손하는 이재명, 윤석열 두 후보의 TV토론 담합을 강력히 규탄한다"고 말했다.

그러면서 "두 후보의 사법적 의혹 검증과 국정운영 능력 검증을 피할 목적이 아니라면, 현재 여러 방송사에서 각 당 후보에게 4자토론 초청을 한 만큼 꼼수 부리지 말고 정정당당하게 TV토론에 응할 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

이날 정의당 대표단과 의원단은 오전 국회에서 기자회견을 열고, 양당의 양자TV토론 합의를 규탄했다.

여영국 대표는 "국민들 밥상에 파란 썩은 생선과 빨간 썩은 생선만 올려서 국민들이 선택해서 먹으라고 강요하는 것과 다를 바 없다"고 목소리를 높였다.

그는 "언론 초청이 아니라 두 당이 합의해서 둘만 토론하겠다고 언론에 강제하는 것은 있을 수 없는 일"이라며 "역대 이런 경우가 한번도 없었다"고 지적했다. 또한 "양 후보의 이러한 행위는 여러 불법 비리 의혹을 받고 있는 양 후보가 서로의 방패막이가 되어주겠다는 담합 행위가 아니면 도저히 일어날 수 없는 행위"라며 "언론 통제이자 반민주적 폭거"라고 비판했다.

이은주 원내수석부대표도 "대장동 특혜 의혹과 고발 사주 의혹 함께 뭉개기 위해서 쌍특검도 나란히 거부하고, 부자감세 앞에서 하나 되던 양당은 이미 데칼코마니 같은 한 몸"이라며 "'네가 최악이고, 내가 차악'이라며 누가 더 악한지 겨루는 토론은 아무 의미가 없다"고 꼬집었다. 그러면서 "심 후보를 포함한 다자토론을 할 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

한편 심 후보는 이날까지 모든 일정을 중단하고 선대위 개편 등을 놓고 고심하고 있다. 지난 12일 저녁 "현재 선거 상황을 심각하게 받아들이고 이 시간 이후 모든 일정을 중단하고 숙고에 들어간다"고 밝힌 지 이틀 째다.

이날 오후 여 대표는 심 후보와 심 후보 자택에서 회동하기로 했다.

