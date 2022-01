통일부 "북한, 평화 노력 호응해야"

[아시아경제 유인호 기자] 통일부는 14일 미국의 대북제재 추가 조치에 북한이 반발한 것에 대해 “(북한은)대화를 통해 평화를 만들어가려는 정부의 노력에 호응해 나올 것을 거듭 촉구한다”고 밝혔다.

차덕철 통일부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 관련 질문에 “정부는 북한의 추가 반응 등 관련 동향을 예의주시해나갈 것”이라며 이처럼 말했다.

미국이 12일(현지시간) 북한의 연이은 탄도미사일 시험발사에 따른 제재 조치에 북한은 이날 담화를 내고 “미국이 기어코 이런 식의 대결적인 자세를 취해나간다면 우리는 더욱 강력하고도 분명하게 반응하지 않을 수 없다”며 밝힌 바 있다.

차 부대변인은 인도적 협력과 관련한 대북제재 완화 필요성에 대해 “제재로 인해 북한 주민에 대한 인도적 협력에 장애가 초래되어선 안 된다는 것이 미국과 유엔을 비롯 국제사회에도 폭넓은 공감대가 형성돼 있다”며“정부는 이같은 공감대를 바탕으로 인도 협력 분야의 제재 적용에 있어 합리적이고 실효적인 방법을 찾기 위한 노력을 계속해 나갈 것”이라고 말했다.

