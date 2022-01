홍준표 "김건희 7시간 통화 '방송금지 가처분'?…어이없는 대책만 난무한다"

"권위주의 시대도 아닌데 언로 막을 수 있다고 보나"

[아시아경제 나주석 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 14일 윤석열 후보 부인 김건희씨의 7시간 통화 관련 선거대책위원회 차원의 대응에 문제를 제기했다. 선대위의 일련의 대응이 윤 후보를 수렁에 빠뜨리고 있다는 것이다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "그냥 해프닝으로 무시하고 흘려 버렸어야 했을 돌발 사건을 가처분 신청하여 국민적 관심사로 만들어 놓고 이를 막으려고 해본들 권위주의 시대도 아닌 지금 언로를 막을 수 있다고 보냐"며 "참 어이없는 대책들만 난무한다"고 지적했다.

그는 "우리 당은 섣부른 수사기관 출신 정치인들이 큰 문제이고 그들이 계속 논란거리를 만들고 있다"며 "종편 패널로 나와 얄팍한 법률지식으로 헛소리나 지껄이는 것은 윤 후보에게는 전혀 도움이 되지 않다"라고도 했다.

홍 의원은 "그만들 하라"며 "윤 후보만 수렁에 빠뜨리는 것"이라고 비판했다.

앞서 국민의힘은 김씨와 서울의소리 기자가 통화한 내용이 MBC방송을 통해 보도되는 것과 관련해 서울서부지법에 방송금지가처분 신청서를 제출한 바 있다. 서울서부지법은 이날 오전 가처분 신청 심문을 시작했다.

