전주시, 노후·소규모 공동주택 관리비용 지원사업 추진

공동주택 입주민·근로자 편의 제고에 주력

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 올해 총 6억원을 들여 ‘노후·소규모 공동주택 관리비용 지원사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.

20세대 이상 노후공동주택과 소규모(4~19세대)인 공동주택 단지의 시설개선을 지원하고, 경비원 등 근로자 휴게시설 설치를 위한 시설 개선사업을 지원하는 것이 골자다.

전주시는 준공 후 20년 이상 경과한 노후공동주택에 대해 단지별로 사업비의 70% 이하로 최대 3000만원까지 지원하며, 소규모 공동주택의 경우 80% 이내에서 최고 2000만원까지 지원한다.

또한 근로자 편의시설은 자부담 없이 사업비의 범위 내에서 3000만원 이하로 지원키로 했다.

특히 전주시는 올해부터 근로자 쉼터가 없는 공동주택 단지를 대상으로 쉼터 설치 사업에 단지별 최대 3000만원까지 지원하고, 공동주택 내 근로자 편의 및 근무시설 설치 완료시까지 계속 지원을 하는 방안도 검토하고 있다.

전주시는 다음달 말 ‘노후 공동주택 및 소규모 공동주택 관리비용지원 심사위원회’를 열어 사업 대상을 최종 선정할 계획이다.

사업에 선정된 공동주택은 연말까지 옥상방수, 외벽도색, 도로보수 등 아파트와 부대시설의 내구성을 위한 보수공사와 근로자를 위한 휴게시설을 설치하는 등 노후환경을 개선하게 된다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr