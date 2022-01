文대통령, 15일 출국…'중동 3개국' 세일즈 외교

UAE, 사우디, 이집트 방문…방위산업 협력, 수소 협력 등 현안 논의

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 15일 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 이집트 등 중동 3개국 순방을 위해 출국한다.

문 대통령은 6박8일 일정의 새해 첫 순방을 통해 방위산업·수소 협력 등 세일즈 외교에 힘을 쏟을 예정이다. 문 대통령이 방문하는 중동 3개국은 글로벌 에너지 공급망, 해상물류체계 안정에 핵심적인 역할을 담당하는 국가다.

UAE에서는 두바이 엑스포 ‘한국의 날’ 공식행사 참석, ‘수소협력 비즈니스 라운드테이블’, 아부다비 왕세제 정상회담 등 일정이 예정돼 있다. 2030년 부산 엑스포 유치를 위한 홍보 활동에도 힘을 쏟을 예정이다. 아울러 UAE와 천궁-Ⅱ(중거리지대공미사일·M-SAM) 수출 논의도 진행한다.

사우디에서는 모하메드 빈 자이드 나하얀 왕세자와의 공식 회담, 이집트에서는 , 압둘팟타흐 시시 대통령과의 정상회담이 예정돼 있다.

청와대 관계자는 "탈(脫)석유 등 산업 다각화를 모색하는 중동과 미래에너지 협력, 방산·건설 수주, 수출 증진 등이 기대된다"고 말했다.

