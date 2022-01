대우조선·현대중공업 합병 불승인에…정부 "업계 영향 크지 않을 것"

[아시아경제 이지은 기자] 유럽연합(EU) 집행위원회가 액화천연가스(LNG) 선박 시장에서의 독점을 이유로 대우조선해양과 현대중공업의 합병을 불승인한 데 대해 정부는 아쉬움을 표하면서도 업계에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 전망했다.

외교부는 14일 "최근의 조선산업 여건이 (합병을 추진했던) 2019년 당시보다 개선되어 EU의 불승인 결정이 우리 조선업계에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단한다"며 이같이 밝혔다.

외교부는 "심사를 완료한 중국·싱가포르·카자흐스탄 경쟁당국에서는 동 기업결합을 승인하였던 만큼, 이와 상반된 EU측 불승인 결정에 대해 아쉽게 생각한다"면서도 "정부와 관계기관은 조선산업 여건 개선을 최대한 활용하여 국내 조선산업 경쟁력 제고와 대우조선 정상화를 흔들림없이 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

특히 ▲핵심기술·기자재 중심 고부가가치 산업전환 ▲원활한 생산인력 수급 ▲상생·발전 생태계 구축 등 조선산업 경쟁력 확보 노력을 지속해 나가겠다고 강조했다.

외교부는 "대우조선의 근본적 정상화를 위해서는 '민간 주인찾기'가 필요하다는 것이 정부의 일관된 입장"이라며 "외부전문기관의 컨설팅 등을 바탕으로 산업은행(대주주) 중심으로 대우조선 경쟁력 강화방안도 조속한 시일 내에 마련할 계획"이라고 밝혔다.

