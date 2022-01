[아시아경제 이승진 기자] CJ제일제당은 도미노피자와 협업해 비비고 만두를 피자도우에 올린 ‘새해 복 만두 피자’를 출시한다고 14일 밝혔다. 이 제품은 2월 3일까지 한정적으로 판매된다.

비비고 만두가 외식 브랜드와 협업을 진행한 것은 이번이 처음이다. ‘새해 복 만두 피자’는 복주머니 모양의 비비고 만두를 피자에 올린 것이 특징이다. 비비고 만두의 노하우를 담은 전용피를 사용해 쫄깃한 식감을 살렸다. 또 돼지고기를 큼직하게 썰어 넣은 것이 특징이다.

CJ제일제당 관계자는 “새해를 맞아 고객들에게 이색적인 맛과 즐거움을 전하는 마음으로 ‘새해 복 만두 피자’를 준비했다”면서 “앞으로도 다양한 콜라보레이션을 통해 소비자에게 더욱 가까이 다가갈 것”이라고 밝혔다.

