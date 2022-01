조용병 회장, 임직원에 창의·주도성 기반 '셀프리더십' 강조

신한금융지주, '2022년 신년 워크숍' 개최

과거 방식에서 벗어나 '메타버스 공간'서 진행

[아시아경제 이광호 기자]“불확실성의 시대를 돌파하기 위해 가장 중요한 것은 신한금융의 모든 임직원들이 창의성과 주도성에 기반한 '셀프 리더십'을 갖는 것입니다."

조용병 신한금융지주 회장이 기존 관성을 돌파하기 위한 전략으로 셀프 리더십을 당부했다.

14일 신한금융에 따르면 조 회장은 전날 메타버스 공간에서 열린 ‘2022년 신년 워크숍’에서 올해 경영 슬로건인 ‘돌파 2022’, ‘문화 대전환 신한’이라는 주제로 열띈 토론을 펼쳤다.

조 회장 및 신한지주 전 임직원들은 외부환경의 불확실성과 복잡성, 경쟁 환경 및 기존 관성을 돌파하기 위한 전략방향에 대해 공유했다.

워크숍에서는 각 부문별 올해 중점추진 과제를 그룹의 핵심 가치인 ‘바르게, 빠르게, 다르게’라는 키워드를 중심으로 임직원들이 직접 제작한 영상을 통해 소개하는 시간도 가졌다. 또 직월별 셀프리더십 선언을 통해 ‘일류 신한’을 향한 각오를 다졌다.

이번 행사는 과거의 방식에서 벗어나 메타버스 방식으로 진행했다. 조 회장을 비롯한 임직원들은 직접 캐릭터를 만들어 메타버스 공간에서 자유로운 소통의 시간을 가졌다.

조 회장은 "셀프 리더십’을 바탕으로 일류 신한의 꿈을 이루기 위해 신한금융 전직원들이 뜻을 모아 함께 나아가자"고 말했다.

