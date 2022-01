국내 증시, 1%대 오름세 지속...코스피 2970선·코스닥 990선 임박

[아시아경제 박지환 기자] 12일 국내 증시가 오후 들어서도 1%대 상승세를 지속하고 있다. 코스피는 외인과 기관의 동반 매수에 2970선에 다가섰다. 코스닥 역시 2% 가까운 상승세를 보이며 990선 회복을 앞두고 있다.

이날 오후 2시6분 기준 코스피는 전날 대비 1.42%(41.54포인트) 상승한 2968.32를 가리키고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.80%(23.40포인트) 오른 2950.78로 장을 시작해 강세 흐름을 지속하고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 3937억원, 4734억원 순매수했다. 반면 개인은 8707억원 순매도 중이다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자(0.13%), NAVER(3.13%), 카카오(2.42%), 삼성SDI(3.67%), 삼성바이오로직스(2.28%) 등이 올랐다. SK하이닉스는 보합세를 기록했다.

같은 시각 코스닥은 전날 대비 1.97%(19.14포인트) 상승한 989.06를 가리키고 있다.

투자자별로는 기관이 824억원 순매수했다. 반면 개인은 584억원, 외국인은 177억원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목은 모두 올랐다. 엘앤에프(7.29%), 위메이드(6.08%), 에코프로비엠(4.08%), 카카오게임즈(2.89%), 펄어비스(2.84%) 등이 상승했다.

