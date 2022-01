[양낙규의 Defence Club]극초음속 미사일 포착할 軍위성은

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군 당국은 앞으로 10년간 국방 분야 우주개발에 16조원을 투입할 계획이다. 이를 통해 대형 정찰위성 5기로 북한 핵미사일 등을 감시하는 425사업을 비롯, 초소형 정찰위성, ‘한국형 GPS’로 불리는 KPS(한국형 위성항법 시스템) 위성 등이 2030년대까지 단계적으로 도입된다.

당초 군은 2014년에 중기계획을 통해 군 정찰위성을 올해까지 쏘아올리기로 했다. 하지만 2019년 330차 합동참모회의를 통해 2024년까지 개발하는 것으로 재결정했다.

전력화가 늦어진 것은 관계부처 간에 이견이 좁혀지지 않았기 때문이다. 전자광학(EO)과 적외선장비(IR) 감시장비를 탑재한 정찰위성 1기와 고성능 영상레이더(SAR)를 탑재한 4기의 위성 관리를 놓고 국정원과 국방부가 대립했다.

다만, KPS 관제시스템은 민과 군이 각각 운영하기로 했다. 위성을 운영하는 동안 중단사태를 막기 위해서다. 민간용 위성관제센터는 청주공항에 들어서면 군용 위성관제센터는 공군작전사령부 우주작전전대에 꾸려진다. 이외에 군은 안테나국 4기, 감시국 6기를 보유할 예정이다.

군 정찰위성의 해상도는 7등급(0.2~0.4m)이다. 소형전투기 형태와, 발사대에 장착된 미사일의 종류까지 식별할 수 있다. 초소형 정찰위성의 해상도는 5등급(0.75~1.2m)으로 이동식발사대(TEL)을 탐지할 수 있고 지원차량을 구분할 수 있다.

문제는 인력이 문제다. 국방부 정보사령부에서는 위성을 통제할 인원은 최소 230여명이 필요하다는 입장이다. 하지만 현재 군에서 2024년까지 승인한 인원은 절반수준인 135명에 불과하다. 전문인력을 양성하기 위해서는 정찰위성이 전력화 되기전까지 인원을 충원해야한다는 목소리가 나온다.

군 관계자는 “북한의 극초음속 미사일을 초기에 포착하기 위해서는 정찰위성을 필수적으로 보유해야 한다”면서 “위성 운영을 위해서라도 지금부터 전문인력을 양성하는 프로그램이 있어야 한다”고 말했다.

