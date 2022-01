깨끗한나라, 아기 물티슈 '보솜이 천연물티슈 4종' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 깨끗한나라가 아기물티슈 선택의 새로운 기준으로 자리 잡을 천연화장품 인증을 획득한 '보솜이 천연물티슈 4종'을 출시했다.

보솜이 천연물티슈 4종은 모두 무향 제품으로 식품의약품안전처 기준에 따른 천연 유래 원료 99.6% 사용을 인정 받아 '천연화장품' 인증을 획득, 쉽게 예민해질 수 있는 아기 피부를 위한 대안을 제시한다.

이번 신제품은 예민한 피부를 가진 아기를 위한 '베이비케어 수딩', 쉽게 건조해 질 수 있는 아기를 위한 '베이비케어 촉촉', 필수 전성분 6가지만 함유된 '베이비케어 안심' 3종으로 구성된 베이비케어 라인과 배변훈련용 유아 비데 티슈인 '보솜이 푸푸 키즈비데'로 구성된다.

보솜이 베이비케어 4종은 독일 더마테스트에서 엑셀런트(Excellent) 등급을 획득했으며 미생물, 중금속, 유해물질 18종, 흡입경구독성 안전성 테스트도 통과했다. 또 한 장씩 잘 뽑히도록 구성해 사용 편리성도 강화했다.

깨끗한나라 관계자는 "쉽게 예민해질 수 있는 아기 피부를 위한 새로운 대안으로 천연물티슈 4종을 출시했다"면서 "육아의 중심이 되고 있는 밀레니얼 세대와 접점을 강화하기 위해 디지털 채널의 마케팅 활동도 진행해 나가겠다"고 말했다.

