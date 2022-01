매수 주체별 연초 수익률 보니…기관, 민감주 '적중'

美 조기 긴축 우려 조정장 속 매수 주체별 순매수 톱10 수익률

기관 경기민감주 담아 재미볼 때 개인만 성장주 직격탄 -11.6%

[아시아경제 송화정 기자]연초부터 미국발 조기긴축 우려로 증시가 불안한 흐름을 이어가는 가운데 올들어 5조원 넘게 팔아치운 기관은 경기민감주 위주로 사들이며 높은 수익률을 올린 것으로 나타났다. 반면 성장주 중심으로 순매수에 나선 개인은 미국 금리 인상 우려의 충격을 고스란히 받으며 마이너스 수익률을 기록했다.

11일 한국거래소에 따르면 올 들어 전일까지 주요 매수 주체별 순매수 상위 10개 종목의 평균 수익률을 분석한 결과 기관의 평균 수익률은 9.07%였다. 이는 같은 기간 코스피 수익률(-1.71%)을 크게 웃도는 수준이다. 외국인도 4.54%로 코스피를 상회하는 양호한 수익률을 기록했다. 반면 개인은 -11.6%로 세 매수 주체 중 유일하게 마이너스 수익률을 기록했으며 코스피 수익률을 큰 폭으로 하회했다.

기관의 순매수 상위 10개 종목은 모두 양호한 수익률을 나타냈다. 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 4,500 등락률 -4.04% 거래량 178,024 전일가 111,500 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 美 테네시주 토네이도 재난 복구 지원한국조선해양 선박 9척 수주…일주일새 3조원 일감 확보현대중공업, 8397억규모 컨테이너선 4척 수주 close 이 올들어 17.12%를 기록하며 가장 높은 수익을 올렸고 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 92,600 전일대비 4,300 등락률 -4.44% 거래량 220,610 전일가 96,900 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 S-OIL, 마포 사옥에서 매주 ‘작은 음악회’ 개최[특징주]에쓰오일, 올해 사상 최대 영업이익 전망에 6% 강세[클릭 e종목]S-Oil, 올해 사상 최대 실적 낸다..."인플레 헷지 수단 각광" close (13.07%), GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 43,600 전일대비 750 등락률 -1.69% 거래량 342,291 전일가 44,350 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 GS건설 공들인 ‘서울 상도동 장승배기 지주택’ 8500억 PF[클릭 e종목]"GS건설, 주택 호실적 지속에 신사업도 적극적...주가 우상향 기대"작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속 close (11.99%), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 6,500 등락률 -2.14% 거래량 196,241 전일가 304,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"포스코, 2분기부터 재평가 구간 진입 예상"권영수 LGES 대표 "中 CATL 시총 금세 따라잡을 것…LG화학 주가도 회복 예상"외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close ·10.75%), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 7,500 등락률 -3.37% 거래량 45,472 전일가 222,500 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 '천덕꾸러기' 자동차보험…판매 줄인 손보사들[클릭 e종목] “삼성화재, 줄어든 기저 부담”저축·연금보험 환급금 늘어난다…공시이율 꿈틀(종합) close (10.15%) 등 5개 종목이 두 자릿수 수익률을 기록했다.

외국인 투자종목 중에서는 지난해 말 약세를 보이던 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 717,000 전일대비 7,000 등락률 +0.99% 거래량 164,106 전일가 710,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 '구미형 일자리' 첫발…LG·경북, 이차전지 양극재 산업생태계 조성긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발 close 이 올 들어 반등하며 15.45% 상승, 가장 높은 수익률을 안겨줬고 포스코와 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 2,500 등락률 -1.38% 거래량 69,887 전일가 181,500 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 현대글로비스, '물류현장 안전 매뉴얼' 무상배포…소규모 사업장 지원외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아[특징주] 세종공업, 삼성發 로봇 M&A 예고에 삼성·현대·LG 협력 부각 강세 close (8.04%)의 수익률이 높았다. 이밖에 은행주들이 수익률 방어를 톡톡히 했다. 외국인은 올 들어 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 800 등락률 +1.76% 거래량 1,625,624 전일가 45,400 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 H라인해운, 글로비스 차량운반선 2340만弗 선박금융 조달[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락美 나스닥지수 하락에도 3000선 지킨 코스피 close , KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 59,400 전일대비 1,600 등락률 +2.77% 거래량 1,513,876 전일가 57,800 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 'CEO 먹튀 리스크' 시총 역전 당한 카카오뱅크·페이[클릭 e종목] KB금융, 희망퇴직 제외 순이익 1조원 전망[단독] KB국민은행도 대출 우대금리 부활…최대 0.3%P 확대 close , 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 38,850 전일대비 300 등락률 +0.78% 거래량 1,304,556 전일가 38,550 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 'CEO 먹튀 리스크' 시총 역전 당한 카카오뱅크·페이[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여 close 등을 사들였는데 각각 7.97%, 5.09%, 4.76%의 양호한 수익률을 나타냈다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 300 등락률 +0.38% 거래량 6,073,015 전일가 78,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 포터블 스크린 '더 프리스타일' 예약 판매한걸음 내딛은 반도체특별법…'미완의 지원책' 과제로긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환 close (-0.38%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 2,500 등락률 +2.01% 거래량 2,060,294 전일가 124,500 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 한걸음 내딛은 반도체특별법…'미완의 지원책' 과제로긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발 close (-4.96%), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,400 전일대비 600 등락률 +2.52% 거래량 2,276,391 전일가 23,800 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아디이엔티, LG디스플레이와 176억원 규모 공급계약 LG디스플레이, CES서 'OLED.EX'-투명·플렉시블 OLED 등 공개 close (-3.25%) 등은 마이너스 수익률을 기록했다.

개인은 순매수 상위 10개 종목이 모두 마이너스 수익률을 나타냈다. 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 370,000 전일대비 11,500 등락률 -3.01% 거래량 157,883 전일가 381,500 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]크래프톤, 목표주가 9% 하향에도..."50만원 무리 없이 간다"연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close 이 17.07% 하락하며 가장 큰 폭의 하락세를 보였고 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 183,600 전일대비 2,600 등락률 -1.40% 거래량 319,923 전일가 186,200 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close (-16.28%), 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 6,500 등락률 -2.20% 거래량 94,811 전일가 295,500 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 연초부터 흔들린 게임株...주식부자 순위 지각변동[클릭 e종목]"하이브, 과도한 조정은 매수 기회"美긴축에 환율 1200원 육박.. 성장株 쭉 빠졌다 close (-15.33%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 95,900 전일대비 700 등락률 -0.72% 거래량 2,597,254 전일가 96,600 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발[클릭 e종목] “카카오, 늘어난 영업비용…길어지는 조정” close (-14.13%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 49,700 전일대비 1,400 등락률 -2.74% 거래량 1,851,914 전일가 51,100 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 'CEO 먹튀 리스크' 시총 역전 당한 카카오뱅크·페이나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발외국인, 4주 연속 '사자'…삼전 7주 연속 가장 많이 담아 close (-13.39%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 943,000 전일대비 13,000 등락률 -1.36% 거래량 79,026 전일가 956,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 고개 숙인 LG생활건강, 중국서 한국 화장품 위상 흔들리나 [특징주]LG생활건강, 실적 부진과 中시장 우려에 100만원 붕괴[클릭 e 종목] LG생활건강, 화장품의 부진 만회할까 close (-12.85%), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 337,000 전일대비 2,000 등락률 +0.60% 거래량 441,666 전일가 335,000 2022.01.11 11:24 장중(20분지연) 관련기사 긴축 우려감 지속…코스피·코스닥 장중 하락 전환'CEO 먹튀 리스크' 시총 역전 당한 카카오뱅크·페이나스닥 반등에 코스피, 외국인 매수속 상승 출발 close ·-11.49%) 등 7개 종목이 두 자릿수 하락폭을 기록했다.

미국의 조기긴축 우려 속에 경기민감주 위주로 담은 기관의 전략이 적중한 반면 2차전지, 인터넷, 게임 등 성장주 위주로 순매수한 개인은 금리 인상 우려의 직격탄을 맞았다. 현재보다 미래의 실적이 주목을 받는 성장주는 금리 상승으로 미래 실적에 대한 할인율이 높아질수록 성장성이 낮은 평가를 받게 되기 때문에 금리 상승은 성장주에 부담 요인이다. 이웅찬 하이투자증권 연구원은 "지난 1년 반 동안의 랠리로 성장주의 밸류에이션이 높아진 상황에서 빠른 통화정책의 긴축이 실질금리를 상승시키며 성장주의 할인율을 높이고 있다"고 말했다.

서정훈 삼성증권 연구원은 "실질금리의 절대 레벨이 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 신호로 이전 보다 높게 형성되면 멀티플 확장에 주가 상승을 기대어 온 성장주에 타격이 될 수 있다"면서 "이들에 대한 섣부른 저가매수 시도는 지양해야 할 것"이라고 조언했다. 김영환 NH투자증권 연구원도 "대내외 악재가 집중되고 있는 연초 증시에서 리스크를 줄이기 위해서는 할인율 부담을 이길 수 있는 업종을 선별해 대응할 필요가 있다"면서 "연초 주식시장은 성장주보다는 대형 경기민감주에 유리한 환경이 될 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr