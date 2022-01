김환기 작가 손글씨체 무료 배포

11일 'KCC김환기체'·'KCC정범체' 공개

문화체육관광부와 한국저작권위원회는 11일 'KCC김환기체'와 'KCC정범체'를 공개한다고 10일 전했다.

'KCC 김환기체'는 환기미술관이 소장한 김환기 작가의 일기, 편지 등의 손글씨를 바탕으로 제작한 글꼴이다. 오는 23일까지 환기미술관에서 제작 과정을 전시한다. 'KCC정범체'는 '국민저작물 보물찾기 공유전' 손글씨 분야에서 가장 활용성이 높다고 평가된 글씨체다. 배정범 경기예고 교사의 손글씨를 토대로 만들어졌다.

두 글꼴은 그대로 판매하지 않는 한 자유롭게 이용할 수 있는 오픈 폰트 라이선스다. 공유마당 무료폰트 메뉴와 안심글꼴파일 모음집을 통해 공개된다. 한글오피스, 클립아트코리아 착한폰트 등에도 배포된다. 관계자는 "앞으로도 국민이 무료 글꼴 파일을 안전하고 자유롭게 이용하도록 지원하겠다"고 했다.

