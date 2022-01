동대문구, 설맞이 농수산물 온라인 직거래장터 운영

13일부터 20일까지 온라인 판매 및 구청·동주민센터 통해 사전 주문 가능...나주 배, 남해 멸치, 강원 한우 등 자매도시 우수 농수산물 저렴한 가격에 판매

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 우리 고유명절인 설을 맞이해 오는 13일부터 20일까지 ‘설맞이 농수산물 온라인 직거래장터’를 운영한다.

온라인 직거래장터는 코로나19 장기화로 판매에 어려움을 겪고 있는 농가를 돕기 위해 지난해에 이어 네 번째로 마련된 비대면 장터다.

유통업체를 거치지 않기 때문에 설을 맞아 품질이 우수한 상품을 저렴하게 구매할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

이번 직거래장터에는 동대문구의 자매도시인 나주시·남해군·상주시·순창군·제천시·여주시·연천군·음성군·청송군·청양군·춘천시·보성군·부안군이 참여, ▲나주 배 ▲남해 멸치 ▲강원 한우 ▲상주 곶감 ▲청송 사과 등 30여 개 품목이 시중가보다 저렴한 가격으로 판매될 계획이다.

구매를 원하는 주민은 동대문구청 누리집에 내 온라인 쇼핑몰로 연결되는 배너를 통해 주문할 수 있으며, 온라인 주문이 어려울 경우 구청 및 동 주민센터를 통한 사전 주문도 가능하다.

배송기간은 17일부터 28일까지로, 자매도시 농가에서 소비자가 원하는 배송지로 순차 배송될 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “길어지는 코로나19로 경기가 침체되고 농산물 소비가 감소하면서 많은 농가들이 어려움을 겪고 있다”며 “힘든 시기를 겪고 있는 농가를 도우면서 저렴한 가격으로 우수한 농수산물을 구입할 수 있는 온라인 직거래장터의 많은 이용을 부탁드린다”고 밝혔다.

