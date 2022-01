드론에 매달려 3분 만에 날아온 '이것'…심장마비 응급 환자 살렸다

[아시아경제 황수미 기자] 드론을 이용한 스웨덴의 새로운 응급 대응 체계가 70대 남성을 심장마비의 위험에서 구했다.

지난 6일(현지 시각) 영국 BBC방송에 따르면 지난달 9일 스웨덴 남서부 트롤헤탄 집 마당에서 눈을 치우던 71세 남성이 심장에 이상을 느끼고 쓰러졌다.

당시 인근 병원으로 출근 중이던 의사 무스타파 알리가 이를 목격하고 그에게 달려가 응급처치를 시도했다. 그러면서 알리는 주변에 112(스웨덴 긴급전화 번호)로 연락해달라고 요청했다.

몇 분 후 드론 하나가 날아와 알리에게 심장제세동기를 배달했다. 알리는 이 제세동기를 이용해 응급처치를 했고 곧이어 구급차가 도착해 환자를 병원으로 이송했다.

드론은 신고가 접수된 후 3분 만에 현장에 도착한 것으로 전해졌다.

의식을 회복한 환자는 "드론이 그렇게 빨리 올 수 있다니 환상적"이라며 "마을에서는 차량 정체가 문제가 될 수 있지만, 드론은 이런 우려가 없다"고 전했다.

이 드론 제작사인 에버드론 측은 "심폐소생술을 한 의사, 초기에 이뤄진 심폐소생 작업, 구급차 안에서 조치까지 환자의 생명을 살리려는 조치가 연쇄적으로 이어졌고, 드론이 그중에서 중요한 역할을 했다"고 말했다.

이 응급 대응 체계는 스웨덴 카롤린스카 연구소, 스웨덴 국가응급콜센터, 드론업체, 지자체 등이 협업해 내놓은 결과물이다.

지난 2020년 이들은 스웨덴 서부의 고센버그와 쿵옐브에서 드론을 통한 심장충격기 배달 기술을 연구하는 프로젝트를 시작했다.

당시 4개월간 진행된 프로젝트에서 드론이 심장마비로 의심되는 신고 14건 중 12건에 출동해 한 번을 제외하고 성공적으로 심장충격기를 전달했다. 그중 7건은 드론이 구급차보다 일찍 도착했다.

에버드론 측은 "이 기술의 핵심은 언제든지 드론이 신고를 확인하고 출동할 수 있는 통합 시스템을 마련하는 것"이라고 설명했다.

이 드론은 응급 신고 체계와 연동돼 심장마비 의심 신고가 들어오면 바로 날아가도록 설계돼 있다. 또 설정된 대로 움직이는 자동 드론이지만, 안전상 이유로 드론의 움직임을 감시하는 인력이 따로 준비돼 있다.

