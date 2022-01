[아시아경제 이민지 기자] 8일 새벽 1시경 중국 북서부 칭하이성 하이베이 짱족(티베트족) 자치주 먼위안현에서 규모 6.9의 강진이 발생했다.

칭하이성 지진국에 따르면 진앙의 위치는 북위 37.77도, 동경 101.26도이며 진원의 깊이는 10km로 파악됐다. 규모 5.1을 포함한 여진이 1시간 안에 5차례 이어졌다. 칭하이성 당국은 비상 대응 태세를 가동하며 피해 상황을 조사중이다.

중국 주요 매체에 따르면 아직 인명 피해 신고는 접수되지 않은 것으로 나타났다. 주요 매체는 진앙에서 반경 5㎞ 지역의 평균 해발고도가 3675m인 고지대라 진앙 인근에 사는 사람은 상대적으로 적다고 전했다.

