김현준 LH 사장, 평택 현장 점검…새해 업무계획 착수

신년사에서 밝힌 2022년 경영방향 전사적 공유 및 현장 목소리 청취

"정책사업, 내부 혁신을 차질없이 수행해 2022년을 새로운 도약의 해로"

김현준 한국토지주택공사(LH) 사장이 7일 평택사업본부와 평택안성권 주거복지지사 현장 업무보고를 시작으로 2022년 업무계획과 현장 점검에 착수했다.

LH에 따르면 김 사장은 이날 평택사업본부 업무보고 후 주택공급 목표 달성, 고덕신도시 사업일정 준수, 현장 안전관리에 만전을 기할 것을 주문했다.

특히 그는 이달 말 중대재해처벌법 시행으로 건설현장 안전관리가 더욱 중요해진 상황임에 따라 ‘LH 안전보건관리 가이드라인’을 충분히 숙지하고, 현장에서 철저하게 지켜야 한다고 했다.

김 사장은 평택안성권 주거복지지사를 방문해 고객과 직접 대면하는 직원들의 노고를 위로했다. 또 지자체와 긴밀한 협력을 통한 촘촘한 주거안전망 구축, NGO 등과 협업을 통한 입주민 삶의 질 향상을 강조했다.

특히 수준 높은 주거복지 서비스를 위해서는 임대주택 품질 개선이 선행돼야 한다면서 전 공정에서 본-지사 간 긴밀한 협업을 통해 품질을 확보하고, 불가피하게 하자가 발생하면 ‘QR코드 입주품질관리시스템’ 등을 활용해 신속히 보수되도록 노력하자고 말했다.

아울러 입주자격을 갖췄음에도 정보 부족으로 LH 임대주택에 거주하지 못하는 분들을 위해 상담서비스를 강화하고, 수요맞춤형 공급, 알기 쉬운 임대주택 홍보로 임대주택 공가 해소에도 힘써줄 것을 당부했다.

김 사장은 업무보고를 마친 후 현장 직원들에게 "올해는 주택공급과 함께 자체 혁신도 지속해야 하는 등 그 어느 때보다 중요한 해"라며, "전 직원이 합심해 LH가 맡은 역할을 충실히 수행해 2022년을 새로운 도약의 해로 만들어가자"고 강조했다.

