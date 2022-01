[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 6일 평택 화재 현장에서 구조활동 중 실종됐던 소방관들의 순직 소식을 듣고 애도의 뜻을 전했다.

문 대통령은 "국민들의 생명과 안전을 지키는 최전선에서 몸을 사리지 않고 헌신적인 구조활동을 벌이다 순직하신 소방관 세 분의 소식에 가슴이 멘다"며 고인들의 명복을 빌고, 유가족들에게 깊은 위로를 전했다.

이날 평택 냉동창고 공사장에서 화재가 발생해 소방당국이 큰 불길을 잡았지만, 재발화로 인해 소방관 3명이 고립되면서 순직한 것으로 알려졌다.

