농협창원시지부, 창원시에 설맞이 성금 3000만원 기탁

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 농협창원시지부는 6일 창원시에 설 명절을 맞아 이웃돕기 성금 3000만원을 기탁했다.성금은 관내 저소득 가정에 지원될 계획이다.

농협창원시지부는 창원시 어려운 가정을 위한 장학금, 백미, 난방비, 창원사랑상품권, 농산물 꾸러미를 지원하는 등 다양한 사회공헌활동에 앞장서고 있다.

박성호 지부장은 “끝나지 않는 코로나로 인해 올해도 역시 많은 분이 설 명절 보내기가 힘들어, 어려운 이웃들에게 작은 보탬이 되기를 기대한다”며 “앞으로 지역 사회의 어려움을 이해하고 소통하는 금융기관으로 지속적인 사회공헌 활동을 실천하겠다”고 전했다.

허성무 시장은 “농협에서 매년 성금과 성품을 기부해줘 지역의 어려운 이웃들에게 큰 힘이 되고 있어 늘 변함없는 지원에 감사하다”며 “명절을 힘겹게 보내시는 가정을 찾아 따뜻한 마음을 잘 전달하겠다”고 말했다.

