▲이백영 씨 별세, 이인찬(前 SK브로드밴드 사장)?이홍찬?이문찬(前 CMACGM 전무) 모친상, 백연기?여태융(용인외대부고 교사) 빙모상=5일 오후 10시. 한양대학교병원 장례식장 특7호. 발인 8일 오전 6시. 장지 당진 선산.

