장흥군 정남진천문과학관, 전남 최대 800㎜ 반사망원경 도입

국제우주정거장(ISS), 인공위성 관측 가능

[장흥=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 장흥군 정남진천문과학관에 전남에서 가장 크고 성능이 뛰어난 천체망원경 시스템(800㎜ RC)이 설치됐다.

6일 군에 따르면 정남진천문과학관은 과학기술정보통신부에서 주관하는 지방과학관 역량 강화사업에 선정돼 ‘정남진천문과학관 천체망원경 개선사업’을 추진했다.

이번에 새로 도입한 천체망원경은 구경 800㎜의 리치-크레티앙식 주망원경(Ritchey-Chr?tien telescope, RC)과 구경 600㎜ 나스미스식 반사망원경 외 보조 망원경 5대(반사 2, 굴절 2, 태양망원경)다.

일반적으로 천체망원경은 구경이 커질수록 빛을 모으는 집광력이 좋아진다.

구경 800mm 반사망원경은 사람 눈의 약 1만 3000배, 기존 주망원경(600㎜)보다 2배의 집광력을 가져 평소에 어두워서 보지 못한 성운, 성단 등의 천체를 선명하게 관측할 수 있다.

또한 다이렉트 드라이브 모터, 앱솔루트 엔코더 장착으로 빠르게 이동하는 국제우주정거장(SS)을 관측하고 인공지능 음성인식 및 원격시스템을 활용한 대학연구시설과의 협업으로 광(光)공해 연구, 태양계 밖 외계행성 탐사를 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

군 관계자는 “천문과학관의 고성능 천체망원경 시스템 도입으로 관람객에게 우주를 탐험하고 궁금증을 해결할 수 있는 경험을 제공할 수 있게 됐다”며 “자라는 학생들에게는 우주에 대한 호기심을 키울 좋은 기회가 될 것”이라고 전했다.

정남진천문과학관은 코로나 방역 패스 적용시설로 회당 20명으로 관람 인원이 제한돼 있으며 예약 없이 관람할 수 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr