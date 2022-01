건설인들 "코로나·원자재·물류난 넘어 위기 속 희망 만들자"

대한건설단체총연합회(회장 김상수)는 임인년 새해를 맞아 서울 논현동 건설회관에서 '2022 건설인 신년인사회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

이날 오후 2시부터 시작된 행사에는 김부겸 국무총리와 노형욱 국토교통부 장관, 이헌승 국회 국토교통위원회 위원장, 조응천·송석준·김교흥·강준현 의원과 건설단체장, 건설사 대표 등 250명이 참석했다.

김상수 회장은 인사말에서 "팬데믹 장기화에 따른 불확실성에도 불구하고 건설산업은 지난해 국내 수주실적이 200조원을 넘어서 사상 최대치를 기록했고, 해외건설 수주도 2년 연속 300억달러 이상을 기록하는 등 우리 경제에 희망을 보여줬다"고 자평했다.

그러면서 "올해 경영환경도 코로나19 위기와 연이은 원자재 파동, 물류난 등으로 어려움이 예상되지만 '위기 속에 희망을 만드는 한 해'가 될 수 있도록 함께 노력해나가자"고 말했다.

김부겸 국무총리는 그간 건설업계의 노고를 치하하면서 "앞으로도 건설업계의 발전을 위해 정부 차원의 노력을 이어가겠다"고 말했다.

한편 이날 행사는 코로나 팬데믹 상황을 고려해 규모와 인원을 최소화한 가운데 코로나19 방역 수칙을 엄격히 준수해 진행됐다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr