함양 고종시 곶감, 코로나19 소비심리 위축 특판행사 개최

코로나로 인해 어려운 시기 함께 극복하는 의미 특판행사 1월 7~9일까지 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 지속적인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 소비심리 위축으로 곶감 생산 농가의 판로확보와 지역경제 활성화를 위하여 오는 7일부터 9일까지 상림공원 일원에서 특판행사를 진행한다.

상림공원 일원에 마련된 특판행사장에서는 현장에서 직접 쫄깃하고 부드러운 명품 함양 곶감과 각종 농특산물을 10%~20% 저렴한 가격에 만날 수 있다.

첫날에는 비대면 쇼핑 실시간 방송 판매와 개장식을 시작으로 함양 출신 슈퍼스타 K 우승자 김영근의 공연과 유명 요리사인 이원일 요리장과 함께하는 곶감 푸드쇼 촬영을 진행하여 다양한 연령대에서 곶감을 간편하게 즐길 수 있는 요리를 선보일 예정이다.

둘째 날에는 소상공인 방송‘원더풀 내 고향“과 원음 방송 등 2개의 케이블 방송이 촬영될 예정이다. 출연진은 강진, 박정식, 김국환과 김종하 개그맨 등이 출연한다.

이번 특판행사는 정부의 방역 수칙을 철저하게 지키는 가운데 진행된다.

서춘수 함양군수는 “우리 농가들과 군민 모두가 합심하여 준비한 함양 고종시 곶감 특판행사 대박 나기를 기원한다”라며 “코로나 시기 어려움을 겪는 지역 농가와 함양군을 위해 많은 참여 부탁드린다”라고 전했다.

한편 박효기 곶감 축제위원장은 “함양을 방문하기 어려운 분은 네이버 쇼핑 라이브에서도 구매할 수 있으며 특판행사 기간 동안 무료배송으로 진행하고 있으니 많은 참여 바란다”고 전했다.

