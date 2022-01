광주시 주관 평가 최우수기관 선정…다양한 저출산 대응 사업 추진





[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구는 광주시가 주관한 ‘출산장려 및 돌봄 정책 평가’에서 3년 연속 최우수기관으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 평가는 저출산 대응과 양육 친화 분위기 확산을 위해 실시됐다.

북구는 지난해 찾아가는 놀이 돌봄 프로젝트, 꿈나무 실내놀이터 조성, 저출산 대응 홍보영상 제작 및 생애주기별 인구학교 운영 등 다양한 저출산 대응 사업을 펼쳤다.

문인 청장은 “아이 낳아 키우기 좋은 아동이 행복한 도시를 만들기 위해 앞으로도 주민이 공감할 수 있고 실질적으로 도움이 되는 출산장려 지원책을 마련해나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr