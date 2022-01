[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 광산경찰서가 6일 주요 교차로 등에서 횡단보도를 건너는 보행자를 위협하는 차량에 대해 캠코더 단속을 실시하고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr